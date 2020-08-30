Зачем США запустили свое «Евровидения» и как на это отреагировала Европа

От каждого штата — по способностям

Этот шаг напрашивался давно. Америка, одна из самых поющих и прогрессивных в индустрии музыки страна, не участвует в крупнейшем конкурсе песни и пляски — разве не странно? Да, Америка — это не Европа, но и Австралия с Ливаном и Египтом, которым разрешено участвовать в «Евровидении», тоже от Старого Света бесконечно далеки.

Поэтому рано или поздно собственное «Евровидение» американцы должны были запустить. И вот об этой новости объявили открыто. В 2021 году в США пройдет первое в истории вокальное состязание с открытым голосованием American Song Contest («Американский песенный конкурс»), в котором артисты (ожидается, что даже именитые) представят абсолютно новые песни.

Головной офис «Евровидения» совсем не против. Более того, его организаторы даже помогут американским партнерам.

— История «Евровидения» насчитывает 65 лет, но его популярность с каждым годом только растет, — подчеркивает исполнительный директор «Евровидения» Мартин Остердаль. — Настало время провести подобное представление в США. Любовь к музыке универсальна, она способна преодолевать границы и объединять людей.

В американском конкурсе будут представлены абсолютно все 50 штатов США. От каждого — по артисту. Отбор отличается от традиционной механики «Евровидения». Американский конкурс предполагает не три выпуска шоу (первый полуфинал, второй полуфинал и суперфинал), как в Европе, а 5 — 10 отборочных циклов, которые стартуют на региональном уровне и завершаются суперфиналом. Побороться за победу могут как отдельно взятые артисты, так и дуэты и даже группы — до шести человек.

Специально под новый проект создается Американская академия конкурса песен — туда войдут эксперты, которые впоследствии сформируют жюри конкурса. Именно судьи вместе со зрителями отберут вокалистов по всем 50 штатам.

Шведская семья

За организацию и запуск заокеанского аналога «Евровидения» отвечает бывший стилист, один из продюсеров популярного шведского конкурса Melodifestivalen и, что немаловажно для толерантной Америки, открытый гей Кристер Бьеркман.

— Наша привилегия — иметь возможность использовать все, что вы знаете о формате, и переделать его с самого начала, а также донести его до аудитории, которую ничего не связывает с этим форматом, — объяснил он.

Помогать шведу будет Бен Сильверман — американский медиаменеджер и бывший сопредседатель NBC Entertainment и Universal Media Studios, выпускавший шоу «Кто хочет стать миллионером?», «Большой брат» и «Слабое звено». Именно компания Сильвермана Propagate Content и снимет новое вокальное шоу.

Также работать над воплощением амбициозной идеи будет еще один швед, Андерс Ленхофф — писатель и режиссер, исполнительный продюсер «Евровидения-2019». За техническое оснащение и производственные мощности отвечает Ларс-Ола Мельциг — шведский продюсер, с 2000 года занимающийся «Евровидением» в качестве директора по производству.

Бюджет нового проекта оценить пока сложно, но раз уж на классическое «Евровидение» тратят порой по 45 миллионов евро (3,8 млрд рублей), то американцы, знающие толк в грандиозных шоу, на собственный глобальный музыкальный проект не поскупятся и потратят никак не меньше. Планируется, что премьера шоу American Song Contest состоится в 2021 году — через несколько месяцев после майского «Евровидения-2021» в Роттердаме.

«Голоса» зовут меня

В России вокальные проекты тоже не стоят на месте. Первый канал объявил наставников шоу «Голос.60+» и «Голос-9». Третий сезон «пенсионной» версии «Голоса» для артистов и любителей старше 60 лет стартует совсем скоро — вокальными тренерами в нем стали Елена Ваенга, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Девятый сезон «Голоса» стартанет сразу же после своего пожилого коллеги. Его вокальными тренерами стали Сергей Шнуров, Баста, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. «Этот год сложный, но жизнь продолжается — рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты, — считает экс-фронтмен группы «Браво». — Будем работать и получать удовольствие от процесса. А недоброжелателям хочу сказать: не забивайте голову завистью и негативом, иначе в ней не останется места для добра, радости и любви». Вести оба проекта будет по-прежнему Дмитрий Нагиев.