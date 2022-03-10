«Снова в тренде»: Валерия отметилась в небесно-голубом платье в горох в стиле наивной романтики

Валерия большую часть жизни выступает на сцене. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание публики. Даже в 53 года артистка старается выглядеть молодо и стильно. Она занимается спортом, а также часто экспериментирует с образами.

Певица носит как яркие брючные костюмы, так и мини-юбке с ботфортами. Даже ее муж Иосиф Пригожин признавался, что ему сложно называть возлюбленную бабушкой. Однако у нее действительно растет внучка Селин.

С наступлением весны артисты стали чаще носить легкие наряды. Валерия 8 марта продемонстрировала фото, на котором предстала в небесно-голубом платье в горошек. Наряд с воротничком дополняли браслеты с белыми бусинками. Певица сделала нюдовый макияж, подчеркнув природную красоту.

«Милые девочки всех возрастов! С женским праздником вас, мои дорогие! Вы сильные, добрые, нежные, верные, самоотверженные. Пусть рядом с вами будут всегда только достойные и надежные мужчины. А вообще, сегодня все чаще думаю: а что если б миром правили женщины, то, возможно, на планете было бы меньше слез?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Принт горошек считается классическим принтом, поэтому крайне редко выходит из моды. В этом сезоне горошек был замечен в коллекциях Paco Rabanne, Louis Vuitton, Balenciaga, поэтому да! Он снова в тренде. Именно это платье, именно Валерии можно носить всегда. Стилистика лица Валерии включает в себя черты стиля наивной романтики: очень милое, нежное, миловидное. Подобное платье небесно-голубого цвета в белый горошек с маленьким отложным воротничком — это яркий пример наряда в стиле наивной романтики. Ей будет хорошо в таком платье и в 50 и в 60 лет, потому что, когда стиль выбранных вещей совпадает со стилем в лице получается очень гармоничный образ. Что мы и наблюдаем», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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