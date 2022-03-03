Лиана Шульгина поделилась рецептом сибаса с картофелем и кабачком на пару

Жена младшего сына певицы Валерии опубликовала свежий кулинарный рецепт в Telegram-канале. Лиана Шульгина выбрала на этот раз блюдо, которое можно включить в программу правильного питания.
Шульгина приготовила сибас с овощами на пару.
«В последнее время хочется заедать негативные эмоции сладким, но так делать категорически нельзя», — написала Лиана Шульгина в личном микроблоге.
Именно поэтому Лиана решила приготовить полезный ужин.
«Один из наших ужинов. Сибас с картофелем и кабачком на пару. Я готовила в мультиварке, можно использовать пароварку, либо запечь в духовке», – отметила Шульгина.
Лиана взяла филе сибаса и натерла его оливковым маслом, солью и приправой. Далее Шульгина нарезала картофель и кабачок дольками и выложила сверху на сибас. Посыпала специями, посолила и поперчила по вкусу.
«20–30 минут — готово (время приготовления зависит от порции). Приятного аппетита!» — резюмировала Лиана Шульгина.
Напомним, ранее Лиана Шульгина поделилась рецептом фирменных блинчиков к Масленице.
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