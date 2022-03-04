«Это в женской спальне»: Юлия Салибекова напомнила, как она выглядела во время участия в «Доме-2»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова готовится развестись с мужем Тиграном.

Пару связывают десять лет семейной жизни и три сына, родившиеся в браке. Кроме этого, у Юлии и Тиграна Салибекова — множество общих воспоминаний. Оба когда-то были участниками проекта «Дом-2», где и познакомились.

Видимо, сейчас Юлия Салибекова начала переосмысливать события более чем десятилетней давности. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена совсем молоденькой девушкой, во время участия в проекте «Дом-2».

В подписи к фото Юлия Салибекова дала понять, что была тогда наивным человеком, который не понял, что ему еще предстоит пережить. В кадре она предстала с большими черными глазами, подведенными бровями и волосами, собранными на затылке.

«Мое ретро. Такое детское выражение лица, еще многое мне предстоит узнать и попробовать. Это в женской спальне на «Дом-2». 2010 год», — подписала снимок Юлия Салибекова.

Подписчики экс-участницы реалити-шоу почти в один голос заявили, что в то время она была настоящей красоткой.

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