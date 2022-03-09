Сына и внука Софии Ротару отпустили домой после задержания на украинско-молдавской границе

На днях родственников артистки задержали при попытке незаконно перебраться из Украины в Молдавию на лодке.

София Ротару — советская и украинская эстрадная певица. В этом году ей исполнится 75 лет. Однако она продолжает выступать на сцене. В прошлом году артистка приезжала на «Новую волну» и на «Песню года».

Певица живет в Киеве, где у нее также есть родственники. Ротару близко общается с сыном Русланом, невесткой Светланой и внуком Анатолием. К ней из США часто приезжает внучка София.

8 марта стало известно, что родных Софии Михайловны задержали на границе Украины с Молдавией. Сын артистки Руслан и внук Анатолий пытались на лодке покинуть страну. За свои действия им могут грозить сроки.

Эксперты отмечают, что за уклонение от призыва по мобилизации, согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, их могут лишить свободы сроком от двух до пяти лет. За незаконное пересечение границы также предусмотрено наказание — до трех лет лишения свободы.

Однако теперь появилась информация, что родных Ротару отпустили. Отмечается, что они вернулись в Киев. Пока остается неизвестным, получат ли они наказание. Ни певица, ни ее близкие не выходят на связь, пишет журнал «СтарХит».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале