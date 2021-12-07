Стройная и элегантная: Ротару в силуэтном платье с эффектом мерцания предстала на публике

София Ротару уже давно стала легендарной певицей. Она всегда собирает полные залы зрителей. Но в последнее время артистка все реже дает концерты. Она предпочитает проводить время с родными.

С ней часто видятся сын Руслан с женой Светланой, а также у нее есть внуки: Анатолий и София. В Россию она приезжает несколько раз в год. На днях в Москве состоялась «Песня года», которую звезда не могла пропустить.

Для выступления Ротару облачилась в алый брючный костюм с блеском. Струящиеся брюки подчеркнули ее стройную фигуру. Певица исполнила свои хиты и собрала несколько охапок с букетами. А вот потом она переоделась в черное платье в пол с блестками. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. За кулисами ее встретила Лариса Долина. Она восхитилась своей коллегой.

«Никогда не переставала восхищаться этой артисткой, прошедшей колоссальный путь и все эти годы, оставаясь в превосходной форме! А как Соня готовит! Это отдельная песня! Хлебосольная, теплая, солнечная и очень талантливая! Люблю и всегда любила», — заявила Лариса Александровна.

На «Песне года» с ней также смог пообщаться Филипп Киркоров. А на лестнице она столкнулась с Ани Лорак. Певица грациозно двигалась, озаряя всех вокруг улыбкой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 74-летняя София Михайловна. «Шикарные девочки!», «Любила всегда. Так, как поет Ротару, никто не пел и не поет», «Две золотых звезды, мы любим вас слушать, вы такие классные, красивые!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.