Уклонение от призыва по мобилизации: сколько лет колонии светит сыну и внуку Софии Ротару

Сын и внук украинской певицы Софии Ротару, Анатолий и Руслан Евдокименко, которые незаконно пытались пересечь украинско-молдавскую границу, могут получить реальные сроки за свои противоправные действия.

За уклонение от призыва по мобилизации, согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

За незаконное пересечение границы также предусмотрено наказание — до трех лет лишения свободы. В случае, если кто-то вдруг повторно решит нарушить закон и попытается снова пересечь границу, то наказание может составить уже пять лет, сообщает eg.ru.

Напомним, что Анатолий и Руслан Евдокименко пытались с группой сообщников скрываться в Молдавии. На Украине объявлена всеобщая мобилизация, и они оба попадают под призывной возраст.

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