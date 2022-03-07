«Мой надежный»: Волочкова в спортзале отправила ножку в вертикальный шпагат, упираясь в нового бойфренда

Уже почти месяц поклонники балерины Анастасии Волочковой наблюдают за ее новым романом со строителем Дмитрием, который значительно моложе своей пассии – ему 24 года. И как всегда, кто-то рад за артистку, а кому-то слишком мозолит глаза личное счастье Волочковой.

Сама балерина не обращает внимания ни на тех, ни на других. Она наслаждается обществом юного ухажера, и накануне вместе с ним посетила спортзал. «Мой надежный партнер! Как же весело и позитивно мы с Димой проводим время! Тренировки и занятия совместные так же не лишены у нас юмора! Балерина и Боксер», — написала звезда.

Оперевшись на Дмитрия, Анастасия раскинула ногу в вертикальном шпагате, демонстрируя свою безупречную растяжку. Но поклонники обсудили не ее талант, а отношения пары.

«Такое ощущение, что такой же текст читала раннее, только имя там было Сергей», «Дима, если тебя держат в заложниках, моргни», «Я не знаю, кто этот Дима… Но терпение у него бесконечное», — комментируют фолловеры видео.

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