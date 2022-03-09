«Красота величия – в малом»: Волочкова показала скудный букетик на 8 Марта

Анастасия Волочкова очень любит цветы, особенно белые розы. Балерина всегда буквально купалась в букетах от поклонников. Но в Международный женский день удивила фанатов. В своем микроблоге блондинка показала скудный букетик из семи роз и тут же попыталась найти оправдание.

«Красота величия — в малом. В человечности!» — написала Волочкова.

Поклонники предположили, что дарителем столь скромного букета оказался новый бойфренд Анастасии — бизнесмен Дмитрий, с которым она закрутила роман совсем недавно.

больше по теме Волочкова 7 марта поздравила россиян с Новым годом Балерина также собралась зажечь огни на елочке.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий моложе балерины на 20 лет, ему всего 26. Он занимается банным бизнесом и, судя по высказываниям его бывшей девушки, имеет кредиты и долги.

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