Это надо увидеть: Васильев на «Модном приговоре» заголосил с Бабкиной, а Хромченко покрутила им у виска

Александр Васильев и Надежда Бабкина немало повеселили публику в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале.

«Казачка Надя» редко сдерживает желание запеть или даже пуститься в пляс в те моменты съемок, которые ее особенно впечатляют. И это не выглядит неадекватно, ведь всем известен эмоциональный характер артистки и ее широкая душа в стиле «играй, гармонь».

А вот от Александра Васильева такие выходки мало кто ожидает. Именно поэтому неожиданно сформировавшийся музыкальный дуэт с Надеждой Бабкиной немало удивил и позабавил публику. А рассмеявшаяся Эвелина Хромченко и вовсе покрутила у виска, глядя на это представление от коллег.

Дело в том, что во время записи программы Надежда Бабкина решила музыкально поддержать героиню, которой, по ее мнению, надо забыть про своего бывшего мужа. И запела романс «Все, что было», который раньше исполнял Петр Лещенко. Александр Васильев радостно подпел.

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