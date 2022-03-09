«Никому не идет!»: Васильев назвал тренд современной моды, который считает «ужасным»

Тем не менее, люди не хотят прощаться с ним уже несколько сезонов подряд.

Тренд на оверсайз в свое время ввел в моду дизайнер Демна Гвасалия, к нему потребители вначале отнеслись настороженно.

Однако после пандемии, когда понадобилось скрыть накопленные достоинства в виде лишних килограммов, а также из-за привычки носить удобное и расслабленное, от безразмерности отказываться уже мало кто хочет.

Тем не менее, историк моды Александр Васильев на проекте YouTube Formulamodis заявил, что считает этот тренд «ужасным».

«Тренд на оверсайз, безусловно, ужасен. Никому не идет оверсайз и никогда. Но он в моде, поэтому нам всем надо носить большие пиджаки, большие брюки, большие платья, большие пуховики. Это крик моды, его трудно обойти, если мы будем слишком обтянутыми, мы будем не в ритме моды. Но имейте в виду, есть некоторые тенденции, которые вы не обязаны соблюдать», — прокомментировал Васильев.

Он предрек оверсайзу длительное будущее — не менее 10 лет.

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