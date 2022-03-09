Как приготовить рисовую кашу с малиной и кедровым орехом
Видео
Рецепт кексов от известной актрисы
Видео

«Никому не идет!»: Васильев назвал тренд современной моды, который считает «ужасным»

Тем не менее, люди не хотят прощаться с ним уже несколько сезонов подряд.

«Никому не идет!»: Васильев назвал тренд современной моды, который считает «ужасным»
Александр Васильев. Фото: Global look press

Тренд на оверсайз в свое время ввел в моду дизайнер Демна Гвасалия, к нему потребители вначале отнеслись настороженно.

Однако после пандемии, когда понадобилось скрыть накопленные достоинства в виде лишних килограммов, а также из-за привычки носить удобное и расслабленное, от безразмерности отказываться уже мало кто хочет.

Александр Васильев
Александр Васильев. Фото: Global look press

Тем не менее, историк моды Александр Васильев на проекте YouTube Formulamodis заявил, что считает этот тренд «ужасным».

«Тренд на оверсайз, безусловно, ужасен. Никому не идет оверсайз и никогда. Но он в моде, поэтому нам всем надо носить большие пиджаки, большие брюки, большие платья, большие пуховики. Это крик моды, его трудно обойти, если мы будем слишком обтянутыми, мы будем не в ритме моды. Но имейте в виду, есть некоторые тенденции, которые вы не обязаны соблюдать», — прокомментировал Васильев.

Он предрек оверсайзу длительное будущее — не менее 10 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модымодаоверсайзтренды