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«Красота – не естественное состояние человека»: Васильев рассказал, как знаменитости выглядят на самом деле

Александр Васильев считает, что постоянный уход за собой очень важен.

«Красота – не естественное состояние человека»: Васильев рассказал, как знаменитости выглядят на самом деле
Александр Васильев. Фото: Global look press

Александр Васильев на проекте YouTube Formulamodis заверил, что все люди — знаменитые или самые обычные — выглядят одинаково.

Александр Васильев
Александр Васильев. Фото: Global look press

Просто звезды появляются на публике только после того, как сделали определенные манипуляции со своей внешностью.

«Красота, безусловно, не естественное состояние человека. Любая самая знаменитая модель, киноактриса, аристократка или светская львица без укладки, макияжа, без правильно выбранного платья, украшений никогда не будет выглядеть прекрасной!» — заверил историк моды.

Васильев посоветовал дамам, которые хотят быть красивыми, совершать усилия над собой.

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