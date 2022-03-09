«Сейчас все только начинается!»: Шукшина произнесла оптимистичную речь о будущем России

Актриса получила премию в номинации «За правду в искусстве и в жизни».

Звездный час актрисы Марии Шукшиной настал, накануне она стала лауреатом российской национальной актерской премии «Фигаро». И получила звание «Лучшие из лучших» в персональной номинации «За правду в искусстве и в жизни».

Во время награждения Мария Шукшина произнесла эмоциональную речь.

«Когда я увидела в списке наш фильм «Родитель», я очень обрадовалась, что наконец-то фильм, помимо того что просто талантливо снятый, фильм, который вскрывает глобальную проблему наркомании, займет заслуженное место среди лауреатов, но, увы, работа Влада (Фурмана. — Прим. авт.) не прошла даже во второй тур», — сказала Мария Шукшина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.

Артистка считает, что проблема наркомании долгое время была «закопана», в то время как в отечественном кино активно тиражировалась бессодержательная продукция. Однако сейчас Мария Шукшина стала ощущать, что лед тронулся.

«Очень надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону с принятием указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Люди и правда устали от засилья пошлости, содомии, русофобии, бездушности современного искусства. И я верю, что сейчас все только начинается!» — произнесла Шукшина.

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