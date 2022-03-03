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Шукшина объяснила, почему уход с российского рынка американского напитка больно ударит по ней

Российская актриса переживает из-за вводимых санкций.

Шукшина объяснила, почему уход с российского рынка американского напитка больно ударит по ней
Мария Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина в сторис Instagram заявила, что санкции больно ударят по ее семье. Прежде всего теперь у нее возникнет проблема, чем мыть унитаз.

Комментарий Марии Шукшиной
Комментарий Марии Шукшиной. Фото: instagram.com/shukshina_maria/

«Из всех санкций меня больше всего беспокоит только один вопрос: если уйдет «Кока-кола», чем я унитаз буду мыть?».

Мария Шукшина

Заметим, что крупная американская компания не так давно объявила о своем уходе с российского рынка.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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