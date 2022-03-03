Шукшина объяснила, почему уход с российского рынка американского напитка больно ударит по ней

Актриса Мария Шукшина в сторис Instagram заявила, что санкции больно ударят по ее семье. Прежде всего теперь у нее возникнет проблема, чем мыть унитаз.
«Из всех санкций меня больше всего беспокоит только один вопрос: если уйдет «Кока-кола», чем я унитаз буду мыть?».
Заметим, что крупная американская компания не так давно объявила о своем уходе с российского рынка.
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
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