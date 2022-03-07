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Шукшина раскритиковала артистов, которые не поддерживают моральный дух россиян

Мария Шукшина считает, что на людей ее профессии наложена особая миссия.

Шукшина раскритиковала артистов, которые не поддерживают моральный дух россиян
Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Шукшина раскритиковала современных артистов, которые не могут поддержать дух россиян в это непростое для всех время. Сама она приняла четкую позицию придерживаться официальной линии государства в ситуации с Украиной.

Шукшина вспомнила время Великой Отечественной войны, когда боевой дух поддерживали артисты, которые выступали с концертами на фронте, снимались в патриотических фильмах, играли в спектаклях. «Фильмы, песни, музыка, образование, наука — все работало на победу. А сейчас эти штатные пропагандисты…» — раздосадовалась Мария Шукшина на канале «Царьград».

«Кто сейчас будет петь? Те, которые выступил «против войны»? А поверят им? Не знаю, это какое-то лицемерие для меня, если эти песни, эти замечательные песни будут петь такие люди. Да и станут ли они петь о победе? Что исполнят? «Ксюша, Ксюша — юбочка из плюша?» Для поднятия духа, для оздоровления психического, морального какие песни петь?» — сказала артистка.

Напомним, ранее за позицию поддержки России в спецоперации на Украине Николая Баскова в Киеве решили арестовать. А Валентину Юдашкину отказали в участии Недели моды в Париже просто за то, что он русский. Больной раком кутюрье год готовился к этому событию. «Всю душу вложил», — сказал модельер.

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