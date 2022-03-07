Шукшина раскритиковала артистов, которые не поддерживают моральный дух россиян

Актриса Мария Шукшина раскритиковала современных артистов, которые не могут поддержать дух россиян в это непростое для всех время. Сама она приняла четкую позицию придерживаться официальной линии государства в ситуации с Украиной.

Шукшина вспомнила время Великой Отечественной войны, когда боевой дух поддерживали артисты, которые выступали с концертами на фронте, снимались в патриотических фильмах, играли в спектаклях. «Фильмы, песни, музыка, образование, наука — все работало на победу. А сейчас эти штатные пропагандисты…» — раздосадовалась Мария Шукшина на канале «Царьград».

«Кто сейчас будет петь? Те, которые выступил «против войны»? А поверят им? Не знаю, это какое-то лицемерие для меня, если эти песни, эти замечательные песни будут петь такие люди. Да и станут ли они петь о победе? Что исполнят? «Ксюша, Ксюша — юбочка из плюша?» Для поднятия духа, для оздоровления психического, морального какие песни петь?» — сказала артистка.

Напомним, ранее за позицию поддержки России в спецоперации на Украине Николая Баскова в Киеве решили арестовать. А Валентину Юдашкину отказали в участии Недели моды в Париже просто за то, что он русский. Больной раком кутюрье год готовился к этому событию. «Всю душу вложил», — сказал модельер.

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