«Главное — не терять силу духа»: Шукшина выступила с обращением к россиянам

Актриса Мария Шукшина обратилась к россиянам на канале «Царьград». Она считает, что российской армии сейчас необходима поддержка в проведении спецоперации на Украине, и эту роль на себя могут взять артисты.

больше по теме В Киеве решили арестовать Баскова за его позицию по Украине Николай Басков открыто поддержал спецоперацию России.

«Дорогие наши бойцы, мы очень верим в вас. Мы здесь, в тылу, тоже работаем, делаем все возможное для нашей общей победы. Мы так же боремся с фашистами здесь, как и вы там, помоги вам, Господи. Молимся за вас, ждем, что вернетесь живыми и невредимыми. Главное — не терять силу духа», — сказала Мария Шукшина.

Ранее мы писали о Николае Баскове, которого украинский суд намерен арестовать за его поддержку спецоперации России. Артист высказал свою позицию в личном блоге, написав, что у его отечества не было иного выхода.

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