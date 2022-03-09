Выходной с мамой: Муцениеце в модном пуховике-баллоне цвета экрю предстала с детьми Прилучного

Актриса весь день провела с дочкой и сыном.

Агата Муцениеце является популярной актрисой. В ее копилке уже десятки ярких ролей. Недавно она снялась в фильме «Честный развод». Сама актриса не так давно в настоящей жизни пережила развод. Она почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Но теперь артистка живет с детьми в квартире в Москве и мечтает встретить новую любовь. С бывшим мужем она поддерживает дружеские отношения.

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8 марта звезда сериала «Мажор» провел время с наследниками. Он привел их на свой спектакль. А вот на следующий день Тимофей и Мия были с мамой. Она решила сводить их в детский музей, а потом они пытались выиграть игрушки.

Потом актриса сделала с ними селфи в лифте. Муцениеце предстала в модном пуховике-баллоне цвета экрю и камуфляжных джоггерах. Дочка отметилась в серебристом пуховике, а ее брат — в зеленом. Они вместе кривлялись на камеру.

Поклонники восхитились семейным фото. Многие отметили, что Агата — прекрасная мама, так как позволяет наследникам наслаждаться детством.

«Какие классные», «Это лучшее фото», «Агата, вы прям идеал мамы», «Какие все хорошенькие», «Просто подросток! Вечно молодая», «Как хочется вас видеть с мужчиной», «Павел только вчера с ними был. У вас, похоже, родительские будни налажены», — стали писать пользователи Сети.

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