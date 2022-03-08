Дочка накрасилась, а сын — поиграл: Прилучный привел детей Муцениеце в театр в Санкт-Петербурге

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Он не перестает сниматься в кино и играть в театре. Долгое время звезда сериала «Мажор» был в браке с Агатой Муцениеце. Но в 2020 году они развелись.

Он сразу стал встречаться с Мирославой Карпович, которая снималась в «Папиных дочках». Но в последнее время артиста все чаще видят в компании экс-жены. Он также регулярно навещает своих детей.

Агата воспитывает сына Тьмофея и дочку Мию. На днях у младшей наследницы был день рождения. Прилучный появился на празднике и поздравил именинницу. Он сделал ей подарок. А вот 8 марта актер дал бывшей жене отдохнуть. Он забрал детей и привез в Санкт-Петербург. Там они посетили тир, где Тимофей смог пострелять. Папа не только за ним наблюдал, но и давал советы.

А потом дети отметились в театре. Павел позволил им сыграть в сценке и другая актриса подыграла малышам, изобразив бабушку. И если Тимофей в гримерке играл со Squidopop — антистресс в виде липкой полоски, то Мия накрасилась, позируя у зеркала.

«У нас сегодня был спектакль в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо за все подарки. Спасибо за прием. Девочки, с 8 Марта!Мы вас очень любим! Вы единственные, кто создает мир! Только вы можете сделать и населить мир людьми! Спасибо вам! В лице Мии передаю всем поцелуй! Очень-очень всех вас любим!» — сказал Прилучный.

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