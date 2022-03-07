Примерный папа: Павел Прилучный провел время с сыном и дочкой на вечеринке

Актер не смог пропустить праздник в честь дочки Мии. Он играл с детьми, а вот с бывшей женой предпочел в один кадр не попадать.

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он успел стать популярным и востребованным актером. Многие зрители полюбили его за роль в сериале «Мажор».

Поклонники отмечают, что следят за ним после выхода сериала «Закрытая школа». Он тогда встретил Агату Муцениеце. Почти 10 лет они прожили в браке. У пары родились дети: Мия и Тимофей. Но в 2020 году супруги развелись.

В последнее время Павел стал больше времени проводить не только с наследниками, но и с бывшей женой. Актер виделся с ней в Дубае. А накануне Муцениеце устроила праздник для дочки. Мия отпраздновала шестилетие с размахом.

Даже папа приехал к ней на вечеринку. Прилучный повеселился с детьми. Он играл с сыном в разные игры, а также поделился снимком с именинницей. Агата тоже была на мероприятии, но бывшие супруги предпочли не делать совместных фото.

Поклонники восхитились тем, какой актер примерный папа. Многие также снова стали обсуждать возможное воссоединение Павла с экс-женой. «Как круто», «Счастливые дети», «Как вы правильно все делаете, всегда находите время на малышей», «Замечательный праздник получился», «А почему с Агатой нигде не отметились?», «Ну так сын на вас похож! Потрясающе», — стали писать пользователи Сети.

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