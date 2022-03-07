Бузова проигнорировала совет Хромченко и мгновенно стала выглядеть толще в модном платье-жатке

Зрители в настоящий момент с удовольствием смотрят развлекательную программу на ТНТ «Звезды в Африке» с ведущей Ольгой Бузовой.
В каждом выпуске она старается появляться в новых интересных нарядах, аутентичных обстановке. В последней программе Бузова предстала в зеленом платье-жатке. Такие модели сейчас в тренде, однако имеют неприятный эффект — мгновенно прибавляют лишние килограммы за счет складочек.
«Оля ждет бэби», «Беременный городовой», «Оль, без обид ладно? Я вам зла не желаю. Тут либо фото и наряд так исказили вашу фигуру, то ли у вас будет ляля», — откликнулись поклонники на актуальное облачение Бузовой ее подписчики.
Отметим, что о платьях-жатках ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Стилист предупреждала, что относиться к ним нужно с осторожностью, если нет желания выглядеть полнее.
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