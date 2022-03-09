«В моду вернется женственность»: Александр Васильев рассказал, какие тренды появится в скором времени

Александр Васильев уже давно работает на телевидении. Он также часто создает выставки нарядов знаменитостей. Историк модны дружит со многими артистами. Зрители также следят за передачей «Модный приговор», который он идет.

Но недавно проект перестал выходить в эфир. Сам Александр уехал в Париж, но вскоре вернулся домой. Он рассказал, с какими проблемами россияне сталкиваются из-за санкций заграницей.

Сам Васильев признался, что имеет счета во французских банках. Он также отмети, что в России закрыли много магазинов, что также скажется на съемках «Модного приговора», когда они возобновятся. Александр уверен, что российская мода будет развиваться, но на это потребуется время. А пока он озвучил, какие тренды ждать по окончании геополитической ситуации. актуально.

«По окончании этой геополитической ситуации, я уверен, в моду вернется женственность. И конечно, главное оружие женщин в таких кризисных ситуациях — помада и духи. А еще в моду вернутся тонкая талия и женственные платья. На мой взгляд, это произойдет после 2025 года. А до этого нас всех ждут непростые времена», — высказался эксперт, пишет «Комсомольская правда».

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