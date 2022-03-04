Улетевший в Париж Васильев посоветовал покупать пушнину

Александр Васильев поддерживает тренды, но и заботится об окружающей среде.

Сезон 2022 года встретил нового модного фаворита — мех. Он теперь приветствуется не только в шубках, но даже на сумках, сапогах, кофточках и других нарядах, а также аксессуарах.

Александр Васильев на YouTube-проекте Formulamodis помог разобраться зрителям какой мех лучше выбрать — натуральный или искусственный.

«Какой выбор сделать между искусственным мехом и натуральным? В России очень много холодных мест. И если за окном минус 40 или минус 45, экошубка, увы, не спасение. Для того, чтобы понять, носить натуральный мех или отдать предпочтение синтетическому, надо понять, едите вы мясо или нет, вы вегетарианка или мясоедка. Если вы едите говядину, баранину или свинину, дайте людям, которые перерабатывают мясное сырье, использовать и шкуры этих животных для поясов, сумок, обуви, дубленок, шуб», — сказал Васильев.

Историк моды заметил, что экомех на самом деле не так уж экологичен. «Он дико загрязняет мировую среду», — заметил ведущий. И до сих пор точно не установлено, сколько он разлагается.

Ранее мы писали, что Александр Васильев улетел из Москвы в Париж, где у него есть в собственности недвижимость.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.