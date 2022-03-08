«Невозможность переодеть героинь»: Васильев рассказал, вернется ли в эфир шоу «Модный приговор»

Ведущий передачи рассказал, почему программу больше не снимают. По его словам, на это есть несколько причин.

Зрители Первого канала уже много лет смотря передачу «Модный приговор». Примечательно, что ведущим шоу является Александр Васильев, а также ему помогают Эвелина Хромченко, Юлия Барановская.

Но недавно не только этот проект перестал выходить в эфир. Также не показывают: «Вечерний Ургант», «Судьба человека», «Давай поженимся», «Мужское/Женское». Зрители переживают за судьбу любимых передач.

Ранее представители телеканала опровергли, что «Вечерний Ургант» закрыли. А теперь ситуацию прокомментировал Васильев. Он уверен, что и «Модный приговор» вернется в эфир, но историк моды не знает, когда это произойдет. Он назвал несколько причин, по которым пока съемки остановлены Сам телеведущий уехал в Париж.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь — нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов, — объяснил Александр Васильев. — Программу с производства не сняли. Но мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости», — подчеркнул Александр.

Он также отметил, что теперь сами съемки передачи нужно будет пересмотреть, так как Васильев сомневается, что сможет говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском.

Напомним, что к России многие европейские страны применили санкции. Более того, в Москве не состоялась Неделя моды, а Валентин Юдашкин не смог представить новую коллекцию одежды, так ка его не допустили к Неделе моды в Париже.

Но Васильев уверен, что теперь отечественная мода будет процветать. Он признался, что производство текстиля быстро не возродить, но со временем все должно измениться, об этом телеведущей поведал изданию «Комсомольская правда».

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