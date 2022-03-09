«Снимать деньги уже невозможно»: Васильев признался, что во Франции россияне столкнулись с проблемами

Телеведущий отметил, что свою заплату с карточки он также не мог снять. Однако его спасли счета во французском банке.

Александр Васильев является историком моды. Он дружит со многими звездами, включая Анну Нетребко. Уже много лет Александр ведет передачу «Модный приговор», в которой также принимают участие Эвелина Хромченко и Юлия Барановская.

Однако недавно проект перестал выходить в эфир. А ведущий улетел на некоторое время в Париж. По возвращении в Москву он признался, что россияне уже столкнулись с проблемами из-за санкций, которые выдвинули России многие страны.

Васильев отметил, что негативного отношения со стороны французов к себе не заметил. Однако он имеет двойное гражданство и прекрасно говорит на французском. При этом ведущий признался, что его друзей коснулись последние события.

«Я, например, пострадал тем, что все мои кредитные карточки были аннулированы. Большинство доходов я получаю от Первого канала, естественно, перевод идет на карту русского банка. И теперь снимать деньги в банкомате во Франции уже невозможно: аннулированы все русские карточки за границей. Те, кто пользовался только ими, сейчас находятся в безвыходном положении», — пояснил он.

При этом Александр не стал утаивать, что у него есть сбережения во французских банках, поэтому он смог избежать неприятных ситуаций. Однако историк моды обеспокоен тем, что раньше мода была востребована в России, но он теперь не уверен, что так будет и дальше, пишет «Комсомольская правда».

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