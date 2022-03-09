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«Снимать деньги уже невозможно»: Васильев признался, что во Франции россияне столкнулись с проблемами

Телеведущий отметил, что свою заплату с карточки он также не мог снять. Однако его спасли счета во французском банке.

«Снимать деньги уже невозможно»: Васильев признался, что во Франции россияне столкнулись с проблемами
Александр Вассильев. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

Александр Васильев является историком моды. Он дружит со многими звездами, включая Анну Нетребко. Уже много лет Александр ведет передачу «Модный приговор», в которой также принимают участие Эвелина Хромченко и Юлия Барановская.

Однако недавно проект перестал выходить в эфир. А ведущий улетел на некоторое время в Париж. По возвращении в Москву он признался, что россияне уже столкнулись с проблемами из-за санкций, которые выдвинули России многие страны.

Васильев отметил, что негативного отношения со стороны французов к себе не заметил. Однако он имеет двойное гражданство и прекрасно говорит на французском. При этом ведущий признался, что его друзей коснулись последние события.

«Я, например, пострадал тем, что все мои кредитные карточки были аннулированы. Большинство доходов я получаю от Первого канала, естественно, перевод идет на карту русского банка.

И теперь снимать деньги в банкомате во Франции уже невозможно: аннулированы все русские карточки за границей. Те, кто пользовался только ими, сейчас находятся в безвыходном положении», — пояснил он.

При этом Александр не стал утаивать, что у него есть сбережения во французских банках, поэтому он смог избежать неприятных ситуаций. Однако историк моды обеспокоен тем, что раньше мода была востребована в России, но он теперь не уверен, что так будет и дальше, пишет «Комсомольская правда».

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