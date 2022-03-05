Тина Канделаки: «Для меня неприемлемо оскорблять Россию!»

Телеведущая Тина Канделаки ответила участникам шоу «Самый умный», который раскритиковали ее из-за полиции по поводу Украины. Звезда сожалеет о том, что в этой информационной войне оказались втянуты все.

«Каждую минуту мы теряем тех, с кем были близки. И виной тому понуждение к выбору стороны в этом конфликте. Вы видите, что на спортивных аренах по всему миру проецируется, выносится, клеится на форму национальная символика Украины. И ровно в это же время нашим паралимпийцам запрещают выступление на главном спортивном соревновании четырехлетия. На этом тему солидарности и единения можно закрыть. И еще страшнее отказ российским детям в лечении онкологических заболеваний за рубежом. Дорогие мои «умники», я свой выбор сделала. Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство», – пишет телеведущая.

При этом Канделаки подчеркнула, что для нее — неприемлемо ни оскорблять свою страну и стесняться своей принадлежности к ней.

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