«В Москве я, в Москве. Даже в отпуск не улетела»: Канделаки подколола внезапно уехавших звезд

Звезда опубликовала снимок из спортзала с тренировки.

Телеведущая Тина Канделаки в сторис Instagram опубликовал видео, на котором активно тренируется в спортзале. Она ведет активный образ жизни.

«В Москве я, в Москве. Даже в отпуск не улетела». Тина Канделаки

Напомним, что некоторые российские звезды шоу-бизнеса неожиданно отправились в отпуск с началом спецоперации на Украине.

Добавим, что Тина Канделаки не так давно рассказывала о проклятиях в свой адрес в соцсетях. Она отмечала, что мечтает о мирном разрешении конфликта на Украине.

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