«В Москве я, в Москве. Даже в отпуск не улетела»: Канделаки подколола внезапно уехавших звезд

Телеведущая Тина Канделаки в сторис Instagram опубликовал видео, на котором активно тренируется в спортзале. Она ведет активный образ жизни.
«В Москве я, в Москве. Даже в отпуск не улетела».
Напомним, что некоторые российские звезды шоу-бизнеса неожиданно отправились в отпуск с началом спецоперации на Украине.
Добавим, что Тина Канделаки не так давно рассказывала о проклятиях в свой адрес в соцсетях. Она отмечала, что мечтает о мирном разрешении конфликта на Украине.
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