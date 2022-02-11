Тина Канделаки: как грузинская журналистка стала звездой эфиров и влиятельным медиаменеджером России

В феврале 2022 года Тина Канделаки получила новый пост в медиасфере. Экс-гендиректор «Матч ТВ» была назначена исполнять обязанности директора канала ТНТ. До этого звезда эфиров прошла путь от рядовой телеведущей грузинского телеканала до топовой звезды федеральных российских ТВ, получила ТЭФИ и смогла стать одной из скандальных персон в медиапространстве. Об этом и не только – подробнее в нашем материале.

Тина Канделаки: родители, национальность, образование

Тинатин Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси. Ее отец Гиви Канделаки – грузин, экономист по образованию, мать Эльвира Алавердян – наполовину армянка, наполовину турчанка, работала врачом-наркологом. Так что в крови Тина Канделаки течет смесь кавказских кровей. Начав строить карьеру в девяностые в России, журналистка получила гражданство РФ.

Тина по окончании тбилисской средней школы начала обучаться пластической косметологии в 1993 году, поскольку родители хотели, чтобы она пошла по маминым стопам.

Но на местном телеканале «Меореархи» объявили кастинг телеведущих, и Тина успешно его прошла, так как с детства имела навык высокой скорости чтения.

После этого Канделаки решила стать журналистом и поступила на соответствующий факультет в Тбилисский госуниверситет, параллельно сделала карьеру в грузинских СМИ. По окончании вуза журналистка поняла, что уперлась в потолок, и решила покорять Москву.

Тина Канделаки: карьера

Перебравшись в столицу России, Канделаки с трудом пробивала свой путь к успеху. Сняв квартиру, девушка начала стучаться во все редакционные двери в надежде получить должность теле- или радиоведущей. Удача улыбнулась на «М-радио». Здесь она познакомилась с актером Станиславом Садальским, с которым затем работала на «РДВ», «Радио Рокс», «Серебряном дожде».

После радио успехов Тина Канделаки стала покорять телевидение: «2х2», «Муз-ТВ», «ТВ-Ц», где вела программу «Времечко» под псевдонимом Дидиани, а также «Алле, народ!» в паре с Алексеем Шахматовым. На «ТВ-6» Канделаки вела программы «Ой, мамочки» и «Я знаю все!».

В 2002 году Канделаки перебралась на СТС. Здесь она вела программу «Детали», в которой интервьюировала знаменитых людей, и с 2003 года по 2012-й — телевикторину для школьников «Самый умный». Во многом именно это шоу прославило брюнетку на всю страну: ее супербыстрое чтение вслух надолго вошло в историю телевидения.

Затем с 2004 по 2005 годы вела «Хорошие песни». В 2007 году журналистка провела сразу два проекта на СТС: телешоу «Свадебный переполох» и первый сезон музыкального конкурса «СТС зажигает суперзвезду!». А на Первом канале появилась вместе с Ксенией Собчак в дуэте ведущих третьего сезона программы «Две звезды».

В течение трех лет, с 2008 по 2011 гг, Канделаки вела на Рен-ТВ и НТВ программу «Нереальная политика». С лета 2013 года в паре с Маргаритой Симоньян стала ведущей политического ток-шоу на НТВ «Железные леди».

Работу на радио Канделаки не оставляла. В 2006 – 2007 годы она была ведущей на «Эхе Москвы», где вела «Разворот» и «Особое мнение». С осени 2010 по зиму 2011 года Тинатин вела авторскую программу «Альтернатина» на волне «Вести ФМ».

В середине дета 2015 года Канделаки была назначена генеральным продюсером вновь созданного спортивного канала «Матч ТВ».

Осенью 2020 года Тина Канделаки стала ведущей передачи «Специальный гость» на сетевом телеканале RTVI. В ноябре того же года руководство во главе с Сергеем Шнуровым оштрафовало журналистку на 98 тысяч рублей за незаданный Андрею Турчаку вопрос об Олеге Кашине.

Осенью 2021 года Тинатин ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ» и была назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа», а также управляющим директором «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».

9 февраля 2022 года Канделаки была назначена исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ, входящего в холдинг «Газпром-медиа».

Тина Канделаки: другие проекты

Реализовала себя Тина Канделаки и как продюсер. Например, на СТС продюсировала проект «Инфомания». В 2009 году была ведущей армянской версии телеигры «Форт Боярд».

В 2010 году журналистка была членом жюри Высшей лиги КВН, ведущей шоу «Идеальный мужчина» на СТС, а также членом жюри фестиваля пародий «Большая разница в Одессе» на Первом канале.

Написала Канделаки несколько книг. В 2007 году она выпустила сразу два издания — «Большую детскую энциклопедию эрудита» и «Конструктор красоты». Затем еще две — «Про тело» и «Про лицо», в которых раскрыла свои секреты красоты и стройности.

Попробовала Канделаки снимать сериалы. В 2019 году она в качестве режиссера занялась многосерийным проектом «Порно».

Тина Канделаки: награды

За карьеру Тина Канделаки не раз была отмечена профессиональными наградами. Дважды ей был вручен ТЭФИ за передачу «Самый умный» в 2004 и 2009 годах. В 2013 году получила звание Заслуженного журналиста Чеченской республики, победила в номинации «Лучший ведущий ток-шоу», имеет «Премию Рунета-2011» за проект «Умная школа».

В 2016 году Канделаки вновь получила ТЭФИ, но уже генеральный продюсер «Матч ТВ за создание и запуск телеканала в эфир.

Тина Канделаки: бизнес

В 2008 году Тина Канделаки стала совладелицей пиар-компании «Апостол». В 2010 году открыла ресторан грузинской кухни «Тинатин» в Москве на Плющихе, который в том же году получил премию портала Menu.ru как лучший.

С 2015 года развивает косметический бренд AnsaLigy, в который входят средства по уходу за лицом и телом. В 2018 году он был оценен в 1 млн евро.

Тина Канделаки: доходы

Поскольку муж Тины Канделаки госслужащий, он ежегодно отчитывается о доходах своих и своей супруги.

По 2021 году доходы Канделаки станут известны к лету текущего года, а вот по итогам 2020 года, исходя из декларации Бровко, Канделаки как генеральный продюсер «Матч ТВ» и предпринимательница заработала почти 260 млн рублей. Примечательно, что это на 100 млн больше, чем за предыдущий, 2019 год, подсчитал журнал Forbes.

Тина Канделаки: личная жизнь

Переехав в Москву, 22-летняя Тина Канделаки практически сразу познакомилась с предпринимателем Андреем Кондрахиным. Встреча произошла на телестудии, куда мужчина приехал заказать рекламу, после чего они уже не расставались. Роман длился два года, а потом они поженились.

Вскоре у пары один за другим родились дети-погодки – дочь Мелания в 2000 году, а следом за ней сын Леонтий. Муж оказался совершенно семейным человеком и сидел с детьми, пока Канделаки делала карьеру – после первых родов она через неделю уже отправилась на работу.

Однако, брак закончился в 2010 году. Одной из причин распада союза называют измены Канделаки мужу. Особенно досталось ему после нашумевшей автокатастрофы в Ницце, когда его жена вместе с Сулейманом Керимовым попала в ДТП, хоть всячески и отрицала свое присутствие рядом с олигархом.

Тем не менее, журналистка в программе «Судьба человека» признавалась: «Было больно. Развод не может быть безболезненным. Но я это пережила. У меня еще тогда и отец умер. Я получила двойной удар, но смогла выдержать».

В 2014 году Канделаки снова вышла замуж. На сей раз избранником стал бизнес-партнер и журналист Василий Бровко, который моложе нее на 11 лет. Причем, церемонию пара провела тайную, поскольку публика узнала о заключении брака спустя год. Впоследствии супруг Канделаки стал директором по особым поручениями корпорации «Ростех».

В этом браке слухи о неверности пошли уже относительно мужа. Якобы, в 2018 году Бровко закрутил со звездой телепроекта «Холостяк» Николь Сахтариди. Но от знаменитой жены реакции не последовало.

Тина Канделаки: горячие фото

Знаменитая журналистка за карьеру не раз украсила собой не только глянец, но и мужские журналы. На обложках Playboy и MAXIM красотка появлялась с условием – без обнаженки. Поэтому фотосессии получились загадочными и не лишенными провокации.

Тина Канделаки: внешность, пластика

Журналистка обладает характерной грузинской внешностью, при росте 167 см она весит 53 кг. И тщательно следит за своей фигурой, поскольку склонна к полноте. Основу ее здорового образа жизни составляют спорт и правильное питание.

Телеведущая регулярно делится с подписчиками в Instagram секретами своих тренировок, а порой и выкладывает целые видео с комплексами упражнений, который разработала персонально с фитнес-тренером. Она написала целую книгу «Про тело», в которой подробно рассказала, как нужно поддерживать фигуру.

«Рацион содержит продукты с высокой питательной плотностью и низкой плотностью калорий, что позволяет находиться долгое время сытым. Рацион содержит продукты, которые влияют не только на общее здоровье, но на кожу и волосы», — пишет на страницах книги Канделаки.

К пластике, уверяет Канделаки, она не прибегала. Журналистка отрицает вмешательство хирургов, заявляя, что при помощи правильного питания, отказа от вредных привычек и регулярного спорта можно добиться фантастических результатов.

Многие подозревают, что все-таки Тинатин лукавит. Нос с годами утерял горбинку, губы стали пухлее. Так что нередко в адрес теледивы высказываются разоблачения относительно пластики.

Тина Канделаки: скандалы

Нередко Канделаки становилась участницей скандалов в публичном пространстве. Так, авария в Ницце с Сулейманом Керимовым вышла в публичное пространство, поскольку многим до конца было непонятно, что делали олигарх и журналистка вдвоем на курорте. Притом, что Канделаки отрицала свое нахождение в машине с чужим мужем, уверяя, что в этот момент находилась дома – якобы болела свинкой.

Еще один скандальный эпизод был связан с незаконной вечеринкой на крейсере «Аврора» в начале июня 2009 года. Канделаки была ведущей тусовки, на которой веселились бизнесмены и чиновники. Известно, что организатором выступил журнал «Русский пионер», финансированный Михаилом Прохоровым. Когда о пирушке узнала общественность, то все взъелись, в том числе, и на ведущую.

Со скандалом Канделаки вступила в должность генпродюсера телеканала «Матч ТВ». После назначения она написала в микроблоге, что «будет строить новую спортивную редакцию с нуля».

Это весьма задело комментатора, главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василия Уткина. И он потребовал извинений за то, что Канделаки враз обесценила работу спортивных журналистов, включая его, потратившего на карьеру 20 лет. Тинатин в ответ заявила, что ее не так поняли – речь шла о структурном нуле.

Но конфликт с Ксенией Собчак, журналистом и светской львицей, некогда подругой Тинатин, у Канделаки длится годами. От любви до ненависти, как говорится, один шаг, но они сделали их уже очень много. Ксения как-то назвала Тину «пухленькой чиновницей на люксе», а Канделаки ту — спойлером в президентской кампании и обвинила ее в том, что она заплатила скопинскому маньяку за интервью.

Долго журналисты выясняли, где корень вражды двух заклятых подруг. Ведь они были союзницами на сцене, даже целовались на глазах у зрительного зала. Кто-то посчитал, что не поделили сферы влияния, кто-то видел причину в политических разногласиях.

Но Канделаки в 2021 году раскрыла, наконец, секрет «любви» к Собчак – это банальная ревность. Якобы, Ксения Анатольевна приревновала своего бойфренда Сергея Капкова в 2011 году к Тинатин Гивиевне.

«Мы приехали поговорить про футбол. Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила, не знаю… Но потом мне приходит смс по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются… То есть якобы я мучу с Капковым… У меня есть два свидетеля этой истории — сам Сергей и мой муж, — рассказала Тина Канделаки на интервью в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Тина Канделаки сегодня

2022 год начался у Тинатин Канделаки с приятных продвижений по службе. Медиаменеджера повысили до директора телеканала ТНТ.

Однако, Канделаки по-прежнему ведет свой Instagram, куда публикует размышления, секреты красоты и лайфхаки по уходу за собой, а также свои модные образы, предлагая подписчикам, коих у нее 3 млн 200 тысяч, выбрать наиболее удачный.

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