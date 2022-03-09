«Мужики, что с них взять»: Алена Водонаева поделилась редким снимком сына Богдана и бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева четыре года была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. В этом браке в 2010 году появился на свет сын пары Богдан.

Алена Водонаева некоторое время назад активно показывала поклонникам наследника, но позже перестала это делать.

Зато теледива поделилась архивным снимком сына Богдана, на котором мальчик запечатлен со своим папой Алексеем Малакеевым. На фото Богдану года три-четыре.

Он в костюме Осьминога, который Алена Водонаева шила для сына на заказ у очень дорогих мастеров, которые делают костюмы для шоу канала «Россия 1» «Танцы со звездами».

«И что вы думаете, эти фотографии — единственное, что осталось от костюма. Так как Богдан с папой в тот же день костюм где-то потеряли. Мужики, что с них взять… Я уже привыкла к потере одежды. Этим меня не напугать», — написала под снимком сына и его папы Алена Водонаева.

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