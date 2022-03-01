«Манеры, воспитание — результат их уровня жизни»: Водонаева высказалась о конфликте на шоу «Звезды в Африке»

В первом же выпуске передачи журналистка поссорилась с другими жителями лагеря. О ней нелестно высказывался боец ММА Саша Стоун. Сама Алена Водонаева не понимает, чем так насолила спортсмену.

Алена Водонаева является бывшей участницей шоу «Дом-2». Позже она стала телеведущей, а также журналисткой. Алена регулярно посещает премии и светские мероприятия.

В последнее время она редко выходила на связь с поклонниками, так как находилась на съемках шоу «Звезды в Африке». На днях состоялась премьера первой серии. И она сразу оказалась в центре скандала.

Дело в том, что среди участниц шоу оказались юные звезды «ТикТока» Валя Карнавал и Карина Кросс. Уже ближе к голосованию на вылет Водонаева договорилась с участницей проекта Натальей Рудовой, что они проголосуют против Карины.

К ним присоединился футболист Руслан Нигматуллин. В итоге именно Кросс отправилась на испытание с Вячеславом Чепурченко и покинула шоу.

Но перед этим артистка была расстроена, что против нее был заговор. Сама Алена утверждала, что не знала, что против юной звезды будет больше трех голосов. Расстроился из-за случившегося и боец ММА Саша Стоун. Он сначала удивился тому, что Водонаева стала популярной 20 лет назад, а потом рассердился, когда она назвала его неопытным молодым щенком. В итоге между Аленой и Сашей произошел конфликт, который пытались погасить другие участники шоу.

«Я не несу ответственность за культурный и интеллектуальный уровень некоторых участников, поэтому не знаю почему они ведут себя именно так, как повели. Не спрашивайте. Их манеры, воспитание и речевые обороты — результат их ценностей (их реальных ценностей ) и уровня жизни (реального уровня: образование, интеллектуальное развитие, кругозор, круг общения). Что касается меня — я вообще не поняла, что надо было от меня тем, кто до меня… И в то же время я очень довольна собой: я не оскорбляю людей, я не перехожу на личности, я сдержана и стараюсь быть холоднокровной, мне без разницы, кто во что одет, я не обсуждаю все это и в принципе даже не думаю об этом. Для меня это мышиная возня и отсутсвие психологической гигиены», — написала в соцсети Водонаева.

Поклонники поддержали ее. «Ты великолепна! Как ты тонко троллишь! Обожаю этот стиль», «Достойно себя повела», «Он просто к тебе неравнодушен», — стали писать пользователи Сети.

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