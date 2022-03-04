«Я остаюсь»: Водонаева заявила, что не покинет Россию из-за сложной политической обстановки

А в это время некоторые звезды улетели на отдых вместе со своими семьями.

4 марта популярная модель и телеперсона Алена Водонаева высказалась о своих коллегах по шоу-бизнесу, кто в период спецоперации на Украине уехал за границу — в отпуск или по другим причинам.

«Многие публичные люди «повезли детей на каникулы» именно в это время. Срочно надо! Я никуда не лечу. Я остаюсь. Здесь мой дом. Мой сын. Моя семья. Мой кот. Мой бизнес и коллектив, за который я несу ответственность. Сотрудники мои никуда не уедут, так как ехать некуда, и им нужно зарабатывать. А я — не могу их бросить. Такова моя жизнь и таков мой выбор. Может быть, я пожалею об этом. Но сегодня я выбираю так», — написала звезда «Дом-2» в Instagram.

Алена также пожаловалась на травлю в соцсетях по национальному признаку. По словам звезды, ей поступило множество оскорблений только за то, что она русская.

Водонаева удивилась тому, что, казалось бы, совсем недавно мир объединялся вокруг антирасистского движения Black Lives Matter, а сегодня захлебывается от русофобии.

«Мы рождаемся там, где рождаемся, и являемся гражданами той страны, в которой живем. И так живет большая часть из вас, в какой бы части мира вы ни находились. Но в один день вам «дают право» ненавидеть — и вы это делаете. Просто потому, что решаете забыть, что мы все — люди», — высказалась российская знаменитость.

Напомним, что еще совсем недавно Водонаева находилась на другом континенте — на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке».

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