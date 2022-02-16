«Он живет с неким вызовом»: судья шоу «Танцы со звездами» высказалась о скандалах с Валерием Николаевым

Телеведущая Дарья Златопольская призналась, что у нее болит душа за 56-летнего Валерия Николаева.

Телеведущая и член жюри проекта телеканала «Россия» «Танцы со звездами» Дарья Златопольская призналась, что всерьез обеспокоена ситуацией с 56-летним актером Валерием Николаевым.

Во время участия в проекте Николаев срывал тренировки, у него были сложные отношения с партнершей Александрой Акимовой, после выступлений он часто провоцировал членов жюри на конфликт.

«У меня за него болит душа. Многие люди, которые его окружают, недовольны тем, как он себя ведет. У нас в воскресенье был эфир, я с того самого момента думаю, как я могу ему помочь? Хотя он-то точно скажет: «Да мне не надо помогать, у меня все хорошо». Но я вижу, что у человека нет мира в душе, что он живет с неким вызовом, ему кажется, что все против него: и в нашем шоу, и в кино, и везде. Он сейчас в состоянии войны, а это разрушительно», — поделилась Дарья Златопольская с изданием «7 дней».

Она добавила, что для Валерия Николаева участие в проекте «Танцы со звездами» открывало возможность начать новую жизнь. Но он ее не использовал.

Напомним, сейчас Валерий Николаев находится на лечении в психиатрической клинике, куда был доставлен из спецприемника отдела полиции.

Туда он, в свою очередь, попал за езду в нетрезвом виде и отсутствие прав на управление автомобилем.

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