Отношений уже не скрывают? Саша Стоун засветил букетик для Вали Карнавал

Блогеры очень сблизились во время записи шоу «Звезды в Африке».

Блогеров Сашу Стоуна (Александр Зарубин) и Валю Карнавал заподозрили в романе, увидев, как они себя ведут на шоу ТНТ «Звезды в Африке».

Парочка частенько попадается в своем неизменном дуэте перед камерами, да и флирт молодежь едва скрывает. Пока неизвестно, будут ли тиктокеры прятаться до конца проекта, ведь он еще не показан полностью на ТВ. Однако уже сейчас ясно, что Валя и Саша продолжили свое общение и после окончания съемок.

Накануне Саша Стоун показал цветы, которые собирается дарить близким женщинам на 8 Марта. И чуть позже с одним из продемонстрированных букетиков засветилась в своем блоге Валя Карнавал. Похоже, что знаменитости уже не намерены прятаться и молчать про свои отношения.

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