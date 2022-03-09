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Отношений уже не скрывают? Саша Стоун засветил букетик для Вали Карнавал

Блогеры очень сблизились во время записи шоу «Звезды в Африке».

Отношений уже не скрывают? Саша Стоун засветил букетик для Вали Карнавал
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Блогеров Сашу Стоуна (Александр Зарубин) и Валю Карнавал заподозрили в романе, увидев, как они себя ведут на шоу ТНТ «Звезды в Африке».

Парочка частенько попадается в своем неизменном дуэте перед камерами, да и флирт молодежь едва скрывает. Пока неизвестно, будут ли тиктокеры прятаться до конца проекта, ведь он еще не показан полностью на ТВ. Однако уже сейчас ясно, что Валя и Саша продолжили свое общение и после окончания съемок.

Накануне Саша Стоун показал цветы, которые собирается дарить близким женщинам на 8 Марта. И чуть позже с одним из продемонстрированных букетиков засветилась в своем блоге Валя Карнавал. Похоже, что знаменитости уже не намерены прятаться и молчать про свои отношения.

Цветы в блоге Саши Стоуна. Фото: instagram.com/sashka_stone/
Цветы в блоге Вали Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

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«Звезды в Африке»Валя Karna.valВаля Карнавалновости шоу-бизнесаСаша Стоун