«Валя и Саша мутят?»: на шоу «Звезды в Африке» заподозрили роман у Карнавал и Стоуна

На реалити-шоу «Звезды в Африке», похоже, наметилась пара. Среди жестких лишений, голода и зловонных сюрпризов, которыми окатывают участников на испытаниях, зацвело прекрасное чувство между Валей Карнавал и Сашей Стоуном. Блогеры проявили друг у другу симпатию, которая не ускользнула от внимания коллег по площадке.

Когда Саша Стоун вернулся с испытания, Карнавал встретила его с нескрываемой симпатией – напрыгнула на него и крепко обхватила ногами. Позже объяснилась:

«Ну, конечно, я обрадовалась. Потому что свой человечек вернулся. Мой бро в лагере, тут мы все!», — эмоционировала Валя.

В ответ Стоун разоткровенничался перед Карнавал, когда они вместе обедали, и он даже кормил ее с вилки: «Мне было прям безумно приятно, когда ты так встретила прикольно!». А наблюдающие за воркованием голубков Наталья Рудова и Анатолий Цой тут же обменялись по этому поводу мнением, заподозрив заговор:

— Ты думаешь, Валя и Саша мутят? – спросила Рудова. — Схема, или просто мутят, — ответил Цой. – Они голосовали за разных людей, мне кажется, они не мутят схему, они просто мутят.

Будь то настоящий роман или теплая дружба, они явно не помешают Карнавал и Стоуну в дальнейшем. Надежное плечо близкого человека, которому можно доверять, на проекте редкость.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!