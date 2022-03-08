Пригожин и Валерия улетели в Израиль

Иосиф Пригожин сообщил в Инстаграме, что они с Валерией улетели в Израиль на юбилей его родственницы. Продюсер подчеркнул, что это «экспресс-визит». Скоро они якобы вернутся домой, в Москву.

Вообще Пригожин недавно пожаловался нам, что его семья подвергаются серьезной травле со стороны украинского народа. По его словам, люди шлют им проклятия в соцсетях и ведут себя крайне агрессивно.

«А что творят наши коллеги артисты в Украине, какие проклятия шлют нам? За что? Вы здесь кормились, вы сюда приезжали, вас здесь никто не запрещал. В отличие от нас, российских артистов, которых везде запрещают», — заявил продюсер Teleprogramma.pro.

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