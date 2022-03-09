«Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, просто шок!»: зачем Пригожин с Валерией летали в Израиль

Музыкальный продюсер был очень удивлен тому, как «остро» на все реагирует общественность.

На личной страничке в Instagram музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился отчетными кадрами своей поездки в Израиль. Мужа в этом мини-путешествии сопровождала певица Валерия. Возлюбленный артистки решил разъяснить поклонникам, почему он с женой покидал Россию. При этом Иосиф был явно удивлен и обескуражен тем, как «остро» на все в последнее время реагирует общественность.

Музыкальный продюсер счел необходимым поставить все точки над «i» и закрыть тему со своим якобы отъездом в Израиль. По словам Иосифа, это был всего лишь экспресс-визит в маме. А теперь они с Валерией летят назад в любимую Москву.

Пригожин недоумевает, почему вокруг их короткой поездки с женой возникло столько слухов и пустых сплетен. «Экспресс-визит к маме в Израиль закончился, летим в любимую Москву. Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, это просто шок. Выбрали два дня в графике, чтобы навестить маму (в пандемию из-за ограничений не мог приехать к ней на 80-летний юбилей), а 8-го к тому же был 85-летний юбилей моей родной тети, которая мне как вторая мама, да и женский праздник никто не отменял», — сетовал Иосиф Пригожин, удивляясь бестактности некоторых обывателей, которые успели понапридумывать небылиц.

«А коршуны уже налетели. Я бы с удовольствием призвал бы всех недобросовестных писак к ответственности», — выразил свое недовольство муж Валерии.

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