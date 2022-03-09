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Мамин пупсик: молодая жена Вдовина Николаева укутала сына в конверт цвета небесной лазури для первого путешествия

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева провела выходные с семьей.

Мамин пупсик: молодая жена Вдовина Николаева укутала сына в конверт цвета небесной лазури для первого путешествия
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Минувшие длинные выходные ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева посвятила своим близким.

Вместе с мужем Игорем Вдовиным и двухмесячным сыном Александром Елена Николаева отправилась в поездку. Это короткое путешествие с родителями стало первым в жизни маленького мальчика.

Семья побывала в Смоленске, на родине бабушки Елены Николаевой.

«Мы решили путешествовать в пределах доступа на авто. Оказались рядом с местом, где родилась моя бабушка — ее недолгое счастливое детство прошло совсем рядом, под Смоленском, в городке Дорогобуж. Когда вернулись из эвакуации, оказалось, что возвращаться некуда: вместо дома торчал остов печи, куда забирались все дети их большой семьи слушать разговоры взрослых. А бомба попала прямо в их огород. Там когда-то росли огурцы и гуляла коза Машка. Вот», — поделилась в микроблоге Елена Николаева.

Пост она сопроводила снимком с сыном. Маленький Александр во время прогулки по городу спал в коляске. Чтобы крохе было тепло и уютно, мама уложила его в конверт цвета небесной лазури.

Елена Николаева с сыном Александром
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: instagram.com/elenanika/

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