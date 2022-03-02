Под пледом и в шапочке бини: Елена Николаева укутала сына от Игоря Вдовина во время весенней прогулки

Первенцу известной телеведущей Елены Николаевой Александру уже почти два с половиной месяца.

Звездная мама почти сразу после рождения сына вернулась к работе, доверив заботы о нем няне.

Но и сама Елена Николаева каждую свободную минутку старается проводить с наследником. В этот весенний день Елена Николаева вышла с Александром на прогулку.

В сторис микроблога она поделилась кадрами, на которых запечатлела сына в коляске. Интересно, что шапочка бини Александра совпадает с цветом коляски: и то, и другое в модных серых тонах.

Чтобы малышу было уютнее и теплее, Елена Николаева укрыла его пледом. Во время прогулки Александр не спал, а с любопытством разглядывал все вокруг.

Напомним, сын Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина, который ранее был женат на балерине Анастасии Волочковой, появился на свет 21 декабря 2021 года.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.