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Под пледом и в шапочке бини: Елена Николаева укутала сына от Игоря Вдовина во время весенней прогулки

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева наслаждается своим статусом мамы малыша Александра.

Под пледом и в шапочке бини: Елена Николаева укутала сына от Игоря Вдовина во время весенней прогулки
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Первенцу известной телеведущей Елены Николаевой Александру уже почти два с половиной месяца.

Звездная мама почти сразу после рождения сына вернулась к работе, доверив заботы о нем няне.

Но и сама Елена Николаева каждую свободную минутку старается проводить с наследником. В этот весенний день Елена Николаева вышла с Александром на прогулку.

В сторис микроблога она поделилась кадрами, на которых запечатлела сына в коляске. Интересно, что шапочка бини Александра совпадает с цветом коляски: и то, и другое в модных серых тонах.

Чтобы малышу было уютнее и теплее, Елена Николаева укрыла его пледом. Во время прогулки Александр не спал, а с любопытством разглядывал все вокруг.

Сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина
Сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина. Фото: instagram.com/elenanika/

Напомним, сын Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина, который ранее был женат на балерине Анастасии Волочковой, появился на свет 21 декабря 2021 года.

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