Под пледом и в шапочке бини: Елена Николаева укутала сына от Игоря Вдовина во время весенней прогулки

Первенцу известной телеведущей Елены Николаевой Александру уже почти два с половиной месяца.
Звездная мама почти сразу после рождения сына вернулась к работе, доверив заботы о нем няне.
Но и сама Елена Николаева каждую свободную минутку старается проводить с наследником. В этот весенний день Елена Николаева вышла с Александром на прогулку.
В сторис микроблога она поделилась кадрами, на которых запечатлела сына в коляске. Интересно, что шапочка бини Александра совпадает с цветом коляски: и то, и другое в модных серых тонах.
Чтобы малышу было уютнее и теплее, Елена Николаева укрыла его пледом. Во время прогулки Александр не спал, а с любопытством разглядывал все вокруг.
Напомним, сын Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина, который ранее был женат на балерине Анастасии Волочковой, появился на свет 21 декабря 2021 года.
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