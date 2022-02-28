Круглое личико и градуированное каре: как выглядела жена Вдовина Николаева несколько лет назад

Телеведущая Елена Николаева поделилась со своей аудиторией в Instagram архивным кадром, который был сделан почти восемь лет назад.

В то время Елена Николаева трудилась на РБК. Ей было 28 лет. И она выглядела не так, как сейчас.

Очевидно, что тогда Елена Николаева весила на несколько килограммов больше, чем сейчас. В кадре видны щечки и круглое личико.

Волосы были гораздо длиннее — Елена Николаева носила градуированное каре. Теперь же она предпочитает короткую стрижку.

«Кругленькая была», «Просто прелесть», «Как тульский пряник прямо», «Вот, здесь вы супер», — высказались подписчики Елены Николаевой.

Напомним, ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева — жена бизнесмена Игоря Вдовина, который ранее был женат на балерине Анастасии Волочковой.

В декабре 2021 года Елена Николаева родила сына от Игоря Вдовина. Малыша назвали Александром.

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