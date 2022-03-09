Ольга Бузова в платье в пол обратилась к будущему мужу со сцены

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что ей нравится открывать в себе новые таланты. После развода с Дмитрием Тарасовым певица решила начать петь. За несколько лет она добилась большого успеха.
Теперь артистка готовится дать большой концерт в Москве. Каждый раз для появления на публике она выбирает броские образы, чтобы не остаться без внимания.
8 марта Ольга поделилась кадрами с выступления в Кремле. Она приняла участие в праздничном концерте. Артистка для такого случая облачилась в вечернее платье золотистого цвета с перьями и длинным кейтом со стразами.
Наряд дополняли перья в прическе. Бузова волновалась, но предстала на публике и исполнила свои хиты. Она также решила сделать обращение к будущему мужу прямо со сцены.
«Обращаюсь к будущему мужу. Пожалуйста, принимай меня», — сказала звезда.
Публика поддержала ее овациями. Но многие и посмеялись над тем, как робко она сделала заявление. А вот ее образ у поклонников вызвал восторг. Ее буквально осыпали комплиментами. «Какая роскошная», «Наряд безупречный», «Какой бесподобный образ», «Ну прям прелесть», «Оля, ну что за красотка», «Прям любуюсь вами сегодня», — прокомментировали кадры подписчики.
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