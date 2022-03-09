Говорухин отказался работать с Ходченковой из-за ее веса

Станислав Говорухин в начале 2000-х открыл миру Светлану Ходченкову. Известный режиссер взял начинающую актрису, тогда еще студентку, на главную роль в фильме «Благословите женину», отказав знаменитым артисткам.

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Немалую роль в выборе тогда сыграла внешность Светланы Ходченковой — ее дородная пышнотелая красота, которую в нынешнее время почти не встретить среди знаменитостей.

Режиссер практически сделал актрису своей фавориткой, прочил ей великое будущее и планировал работать с ней и дальше. Однако Ходченкова сразу после выхода фильма на экраны страны и первого успеха взялась за свой вес и похудела почти на 20 кг.

Говорухину это пришлось не по вкусу, и он не стал больше работать со знаменитой блондинкой, написало издание «Тайны мироздания».

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