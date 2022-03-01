И снова санкции: Netflix заморозил фильмы с Ходченковой и Петровым

Ранее стало известно, что россияне не увидят киноленты Warner Bros, Walt Disney Company и других компаний.

Вслед за экономическими санкциями на головы россиян обрушились культурные из-за событий на Украине. Ряд кинокомпаний Голливуда отменили прокат своих фильмов в России.

В их число вошли Warner Bros, Walt Disney Company, Sony Pictures, Netflix и другие.

Компания Netflix наложила на россиян и другие санкции. Видеосервис остановил работу над российскими сериалами, среди которых картина «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, пока безымянная драма с Александром Петровым, сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и триллер «Зато» Дарьи Жук, сообщает сайт КП.

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