«Добавляет изысканности»: Ходченкова в черном платье с американской проймой щегольнула на красной дорожке

Актриса в женственном образе отметилась на премьере фильма «Другое имя» в кинотеатре «Художественный».

Светлана Ходченкова является известной российской актрисой. В 2020 году она с огромным отрывом возглавила топ-50 главных актрис России последнего десятилетия. Примечательно, что в ее копилке множество ярких ролей.

Так как на нее всегда обращено внимание поклонников, она предпочитает скрывать личную жизнь. Звезда кино также редко посещает светские рауты, но любит путешествовать.

Однако 1 февраля Светлана появилась на премьере фильма «Другое имя» в кинотеатре «Художественный». Она сыграла главную роль в триллере.

На красной дорожке блондинка позировала в черном лаконичном платье в пол со шлейфом и открытой спиной. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Ходченкова распустила серф-локоны и сделала неброския макияж. В этот вечер она получила множество комплиментов.

Поклонники были в восторге от того, как выглядит Светлана в 39 лет. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«На мой взгляд, выбор платья очень удачный. Платье совмещает в себе модные нюансы, такие как: американская пройма, открытая спина и шлейф, который всегда добавляет образу элегантности, изысканности. Выбор черного цвета очень уместен, зная: что роль в фильме у Светланы очень драматичная. Поднимать вопрос о том, стройнит ли черный цвет Светлану, мне бы не хотелось, потому что ее фигура не нуждается в коррекции», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале