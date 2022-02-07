«Два тренда предстоящей весны!»: Ходченкова в люксовых джинсах «не прозевала» будущий хит на остромодные туфли

Светлана Ходченкова, без преувеличения, можно сказать, блистала в студии программы Ивана Урганта. На шоу «Вечерний Ургант» актриса появилась при полном люксе: в джинсах с идеальной посадкой, жакете цвета айвори и просто футболке. Однако изюминкой образа кинодивы стали туфли — будущий весенний хит. Такая же пара должна появиться в гардеробе всех модниц. Акцент на острый нос и неон. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro стилист Мария Хомякова похвалила актрису за такое внимание к трендам.

«Образ Светланы вполне лаконичный и действительно подходит ей по цветотипу. Также очень круто учтена геометрия в образе актрисы.

Конечно, без внимания не останутся божественные туфли, отличающиеся двумя трендами предстоящей весны — это яркий неон и острый нос, который подчеркивает стройность фигуры Светланы.

Что хотелось бы добавить? Есть небольшой диссонанс в оттенках между белой футболкой и жакетом цвета айвори. Если бы туфли были белыми, сочетание стало бы гармоничным.

В данном случае лучше заменить футболку на более плотную в цвет жакета, было бы восхитительно! Акцентом можно добавить цвет маджента на губы Светланы. Тогда образ из повседневного превратился бы в более яркий и нарядный.

А вот если бы мы хотели сделать его вечерним, тогда джинсы кэжуал стоило бы заменить на брюки палаццо такого же силуэта. Строго и по-вечернему!» — уточнила стилист Мария Хомякова.