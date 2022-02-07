«Два тренда предстоящей весны!»: Ходченкова в люксовых джинсах «не прозевала» будущий хит на остромодные туфли

Светлана Ходченкова, без преувеличения, можно сказать, блистала в студии программы Ивана Урганта. На шоу «Вечерний Ургант» актриса появилась при полном люксе: в джинсах с идеальной посадкой, жакете цвета айвори и просто футболке. Однако изюминкой образа кинодивы стали туфли — будущий весенний хит. Такая же пара должна появиться в гардеробе всех модниц. Акцент на острый нос и неон. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro стилист Мария Хомякова похвалила актрису за такое внимание к трендам.
«Образ Светланы вполне лаконичный и действительно подходит ей по цветотипу. Также очень круто учтена геометрия в образе актрисы.
Конечно, без внимания не останутся божественные туфли, отличающиеся двумя трендами предстоящей весны — это яркий неон и острый нос, который подчеркивает стройность фигуры Светланы.
Что хотелось бы добавить? Есть небольшой диссонанс в оттенках между белой футболкой и жакетом цвета айвори. Если бы туфли были белыми, сочетание стало бы гармоничным.
В данном случае лучше заменить футболку на более плотную в цвет жакета, было бы восхитительно! Акцентом можно добавить цвет маджента на губы Светланы. Тогда образ из повседневного превратился бы в более яркий и нарядный.
А вот если бы мы хотели сделать его вечерним, тогда джинсы кэжуал стоило бы заменить на брюки палаццо такого же силуэта. Строго и по-вечернему!» — уточнила стилист Мария Хомякова.
Справка Teleprogramma.pro
Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!