Диброва со всей его семьей отправили с райских островов домой в Россию

Дмитрий Дибров вместе с женой и детьми оказался на Мальдивах в разгар событий на Украине. Полина Диброва не стала скрываться за грустными постами и открыто рассказывала своим подписчикам, как отлично проводит время за границей.

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Конечно, часть фолловеров не поскупилась на слова, обвинив жену ведущего в несвоевременности этих сообщений и фото. Однако Полина Диброва заверила, что отпуск был запланирован ими давно, да и повлиять она на ситуацию уже не может.

В настоящий момент стало известно, что Дмитрия Диброва с детьми и супругой отправили домой специальным рейсом раньше запланированного. Ведущий хотел остаться на островах еще неделю.

«Мы вернулись вывозным рейсом, раньше запланированного на 7 дней. Дорога оказалась очень даже сносной», — написала Полина Диброва в личном блоге.

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