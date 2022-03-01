Молодая жена Диброва предстала на Мальдивах с подросшими детьми и заговорила о переживаниях за россиян

Полина продолжает отдыхать на дорогостоящем курорте. При этом она призналась, что плохо спит из-за происходящего на Украине.

Дмитрий Дибров много лет работает на телевидении. В 2009 году он развелся с третьей женой и вскоре женился на Полине, которая позже победила в конкурсе «Миссис Россия».

У пары подрастают сыновья: 11-летний Александр, восьмилетний Федор и шестилетний Илья. Примечательно, что обычно возлюбленная телеведущего делится семейными кадрами. Но уже больше недели она отдыхает на Мальдивах.

Накануне Полина вышла на связь. Она запечатлела, как в тунике с сыновьями дефилирует по побережью. Жена телеведущего прикрыл лицо солнцезащитными очками. Она призналась, что они идут на завтрак.

При этом возлюбленная Диброва подчеркнула, что плохо спит из-за ситуации на Украине. По ее словам, она так и не смогла объяснить детям, почему они не увидят новую часть «Бэтмена».

Напомним, что в России Disney, Sony и Warner Bros отменили премьеры фильмов из-за специальной операции а Украине.

«Мы идем на завтрак с ребятами. Утро начинается раньше, потому что я беспокойно сплю. У меня огромные переживания. Я постоянно просыпаюсь, читаю новости. Конечно, такой ужас происходит. Сегодня я сказала детям, что вы не увидите ни «Бэтмена», «Ни какие-то „диснеевские“ новые фильмы. Они спрашивают: „Мама, ну объясни, ну почему?“ Честно говоря, кроме ужаса, который нас ждет, я не вижу», — заявила Полина.

Напомним, что семья Диброва прилетела на Мальдивы на 17 дней. Отдых на вилле им обойдется примерно в 2–2,5 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» .

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