«С ним все в порядке»: Полина Диброва рассказала о состоянии мужа после перенесенного инсульта

Телеведущий в 2020 году столкнулся с серьезной болезнью, и теперь поклонники переживают за его здоровье.

Недавно в семье у Дмитрия Диброва был праздник. Отмечали 12-летие сына, и после кадров с торжества, которыми поделилась в Stories Полина Диброва, на семейство посыпались вопросы, самый волнующий из которых: как себя чувствует Дмитрий Александрович?

В 2020 году он перенес инсульт, и во время просмотра короткого ролика некоторым поклонникам показалось, что телеведущий не до конца восстановился, он передвигался мелкими шажками вслед за молодой женой. А еще мужчина почти полностью поседел, и это тоже списали на последствие болезни, а не на возраст Диброва.

Teleprogramma.pro позвонила Полине Дибровой, чтобы узнать, как чувствует себя ее муж и действительно ли у него имеются проблемы со здоровьем.

«С ним уже в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит. В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство», — сказала Полина.

Напомним, Дмитрий Дибров познакомился с четвертой женой, Полиной Наградовой, когда девушке было 17 лет. У супругов 30-летняя разница в возрасте, но это не смутило пару.

Дмитрий и Полина воспитывают троих сыновей — Александра, Федора и Илью.

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