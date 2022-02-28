«Механические повреждения»: неизвестный разбил автомобиль жены Дмитрия Диброва

Неизвестный разбил автомобиль жены телеведущего Дмитрия Диброва. Правонарушитель врезался в «ауди» Полины Дибровой в Москве и скрылся с места происшествия. Свидетелей ДТП Диброва не нашла и обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля «Ауди А7», — сообщил источник kp.ru.

Напомним, 62-летний Дмитрий Дибров и его 32-летняя жена Полина проживают в подмосковном Лапино и воспитывают троих сыновей. Это четвертый брак телеведущего. Модели было всего 17 лет, когда Дмитрий впервые увидел свою будущую жену. В 19 лет Полина вышла замуж за Диброва, а в 2010 году родила первенца.

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