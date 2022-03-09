«Обеспечил семью на несколько поколений»: Соседов призвал Галкина бесплатно выступать на концертах

По словам музыкального критика, деньги телеведущему уже давно не нужны.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro поддержал отмену концертов телеведущего Максима Галкина по стране.

«Люди правильно и делают, что сдают билеты. Галкину мало денег? Он — миллиардер. Ему зачем нужны концерты? Он — телеведущий. Чего ему не хватает — хочется спросить. У человека много здоровья? Он обеспечил семью на несколько поколений». Сергей Соседов

По словам Сергея Соседова, скорее всего, Максим Галкин просто пытается самореализоваться. «Он не может жить без творческих вечеров и зрителей. Пусть бесплатно тогда работает. Деньги ему не нужны. Их столько, что некуда тратить. Мне непонятна его позиция», — заявил Сергей Соседов.

Ранее стало известно, что в Архангельске отменили концерт Максима Галкина из-за его резких высказываний о ситуации на Украине. Люди стали сдавать билеты. Также было перенесено его выступление в Казани. Сам телеведущий с семьей, возможно, сейчас находится в Израиле.

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