Трехэтажная вилла с бассейном в Кесарии: как Пугачева и Галкин могли обосноваться в Израиле

Звезды, по слухам, покинули в неспокойное время родную страну.

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин, по некоторым данным, сейчас находятся в Израиле. Они сняли трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария.

Отметим, что вместе с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой в Кесарии находятся и их дети Лиза и Гарри. Пока звезды не выходят на связь с поклонниками. Они практически не публикуют новых постов в Instagram.

Заметим, что из-за пандемии Алла Пугачева два года не покидала замок в деревне Грязь. Это, по слухам, ее первый зарубежный визит за последние годы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на днях Алла Пугачева впервые за 18 лет не вышла к поклонникам в честь Праздника желтых цветов. При этом она оставила доверенность через своего представителя и все-таки «разрешила весну» россиянам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.