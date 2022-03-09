Театр, ипподром и даже дворец Ирода: какие развлечения есть для Галкина и Пугачевой в Кесарии

По слухам, Примадонна и ее муж уехали из родной страны.

Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин, по слухам, покинули Россию и сняли трехэтажный особняк в небольшом израильском городке Кесария. В эту страну они отбыли, по предварительной информации, вместе со своими детьми.

Между тем в Кесарии для звезд есть огромное количество развлечений. В городе находится один из самых древних в Израиле театров. Он был обнаружен итальянской археологической экспедицией под руководством Антонио Фрова, проводившей раскопки в 1959–1964 годах. Построен при царе Ироде и действовал на протяжении пятисот лет. Сегодня театр вмещает 3800 зрителей. Здесь проводятся рок- и поп-концерты звезд мировой эстрады.

Одна из главных достопримечательностей города, безусловно, ипподром. Он расположен вдоль морского побережья. Позже он был перестроен в амфитеатр. Здесь в свое время проводились гладиаторские бои с травлей зверей. Это культовое место для израильтян.

Но главная изюминка города — дворец царя Ирода. Он был обнаружен археологами на рифе, вдающемся в море. После смерти царя дворец служил резиденцией римских прокураторов. Здесь всегда многолюдно и много туристов из разных стран мира.

Напомним, что Алла Пугачева впервые за 18 лет не вышла к поклонникам в честь Праздника желтых цветов. Не исключено, что в России Примадонны в данный момент нет.

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